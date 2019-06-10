Росберг: наказание Феттеля заслуженное

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказал мнение, что Себастьян Феттель заслуженно получил штраф от стюардов Гран-при Канады.



«Прежде всего ситуация такая же, как всегда. Когда Льюис и Феттель вместе, Льюис начинает давить, и мы видим типичную вещь: Феттель просто допускает подобные ошибки. Давление шло круг за кругом, и потом он вылетел с трассы. Он вылетел и вернулся на трассу, крича: „У меня были грязные шины, я не контролировал машину, куда я мог поехать, я не мог видеть Льюиса“.



Но Льюис был там, а правила гласят, что когда ты вылетаешь, то должен вернуться безопасно. Феттель срезал поворот, и я думаю, что он легко мог оставить больше места. Особенно в поздней стадии эпизода, когда Льюис начал тормозить, то он легко мог оставить больше места. Но он не сделал этого, а Льюис расценил это как опасную ситуацию. Я посмотрел повтор много раз: Льюис оказался бы в стене, если бы оставался там. К сожалению, очевидно, что это было небезопасное возвращение на трассу. Так что наказание заслуженное. Но я полностью согласен, что очень обидно иметь такие штрафы. Мы хотим видеть отличную борьбу», — заявил Росберг в своём YouTube-блоге.

Хэмилтон: вероятно, на месте Феттеля сделал бы то же самое