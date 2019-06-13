Расселл считает, что предложения ФИА могут навредить молодым пилотам

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что предложение ФИА изменить правила проведения свободных практик с 2021 года негативно скажется на молодых пилотах. Руководство Формулы-1 планирует обязать команды сажать за руль болида пилотов, которые провели не более двух Гран-при в карьере.

«Безусловно, хорошо, что молодые гонщики будут больше времени проводить на треке. Это отличная идея. Но данный подход мне кажется неверным. Молодые гонщики в первой практике будут стремиться показать максимум, но как это сделать, когда нет опыта? Я думаю, что такая ситуация лишь навредит карьере молодого гонщика, а не наоборот», — цитирует Рассела RaceFans.

Напомним, Расселл в нынешнем сезоне дебютирует в Формуле-1. Пока британец ещё не набрал ни одного очка.