Расселл считает, что предложения ФИА могут навредить молодым пилотам
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что предложение ФИА изменить правила проведения свободных практик с 2021 года негативно скажется на молодых пилотах. Руководство Формулы-1 планирует обязать команды сажать за руль болида пилотов, которые провели не более двух Гран-при в карьере.
«Безусловно, хорошо, что молодые гонщики будут больше времени проводить на треке. Это отличная идея. Но данный подход мне кажется неверным. Молодые гонщики в первой практике будут стремиться показать максимум, но как это сделать, когда нет опыта? Я думаю, что такая ситуация лишь навредит карьере молодого гонщика, а не наоборот», — цитирует Рассела RaceFans.
Напомним, Расселл в нынешнем сезоне дебютирует в Формуле-1. Пока британец ещё не набрал ни одного очка.
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