Танабе признался, что не знал, как себя вести у подиума во время ГП Австрии

Глава автоспортивного отделения «Хонды» Тойохару Танабе признался, что не знал, как должен был себя вести во время церемонии награждения Гран-при Австрии. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем гонки, его болид работает на силовой установке «Хонды». Эта победа в Формуле-1 стала для японской команды первой с 2006 года.

«Я был удивлён, когда мне сказали, что я должен выйти к подиуму. Я не знал, что делать. Поэтому я появился там чуть позже, чем другие. Там нужно стоять до гимнов, и я подумал, что должен быть там.

У меня было это впервые. Я не знал, как поступить. Никто мне не говорил об этом! Но это было фанастически! Я видел членов нашей команды, сотрудников «Ред Булл», все были счастливы, очень много фанатов», — цитирует Танабе GPblog.