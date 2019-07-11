Акционеры хотят, чтобы Rich Energy оставалась титульным спонсором «Хааса»

Акционеры компании Rich Energy пытаются не допустить, чтобы производитель энергетических напитков прекратил сотрудничество с «Хаасом». Накануне пресс-служба Rich Energy объявила в твиттер-аккаунте, что компания больше не является титульным спонсором команды из-за неудовлетворительных результатов. Но сегодня, 11 июля, руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что Rich Energy остаётся титульным спонсором.

По данным Autosport, сообщение опубликовал (или санкционировал публикацию) глава Rich Energy Уильям Стори. При этом он не знал о позиции инвесторов и акционеров. Теперь акционеры хотят сохранить сделку и добиться того, чтобы компания продолжала инвестировать в команду.

«Отношения с «Хаасом» не разорваны, Уильям не имел права принимать это решение. Теперь инвесторы хотят расчистить весь пиар-мусор, работа продолжается», — цитирует Autosport собственный источник в компании.

Титульный спонсор расторг контракт с «Хаасом» из-за низких результатов