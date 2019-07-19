Хорнер: результаты взаимодействия с «Хондой» превзошли ожидания «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил результаты взаимодействия команды с «Хондой». Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен во время Гран-при Австрии сумел прервать гегемонию «Мерседеса» в текущем сезоне, став победителем гонки.
«Нынешний сезон должен был стать переходным, у нас появился новый поставщик двигателей, было необходимо провести все интеграционные процессы. Результаты превзошли наши внутренние ожидания. На девятом этапе сезона мы одержали победу, у нас было несколько подиумов.
Победа в Австрии была очень эмоциональной для «Хонды». Там присутствовали члены совета директоров, они наконец увидели возврат инвестиций после долгих болезненных лет взаимодействия с «Маклареном».
С надёжностью всё в порядке. Нам по-прежнему доступны все три двигателя. Они привозили новые силовые установки лишь из-за доработок, а не из-за проблем с надёжностью. Мы рассчитываем на большее во второй половине сезона, в производстве находятся очередные новинки. Теперь, когда «Хонда» почувствовала вкус успеха, они получили нужный тоник», — приводит слова Хорнера пресс-служба Формулы-1.
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