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У будущей трассы Формулы-1 в Рио-де-Жанейро возникли очередные проблемы

У будущей трассы Формулы-1 в Рио-де-Жанейро возникли очередные проблемы
Авто / Формула-1 0

Организаторы проекта по строительству автодрома Формулы-1 в Рио-де-Жанейро столкнулись с новыми сложностями, сообщает Globo. Департамент юстиции города остановил процесс приёма заявок со стороны строительных компаний.

«Исходя из предоставленной информации, вероятен вред для окружающей среды», — отмечается в официальном решении.

Авторы проекта из компании Rio Motorpark подтвердили, что будут соблюдать предписание властей. Они добавили, что в настоящий момент проводится исследование касательно возможного влияния строительства на окружающую среду.

Напомним, что до конца 2020 года Гран-при Бразилии продолжит принимать автодром «Интерлагос» в Сан-Пауло. В «Интерлагосе» хотели бы сохранить гонку у себя, однако новый президент Бразилии Жаир Больсонаро хочет перевезти этап в Рио-де-Жанейро.

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