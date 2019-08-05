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Маси: съёмка с болида дала искажённую картину инцидента Боттаса и Леклера

Маси: съёмка с болида дала искажённую картину инцидента Боттаса и Леклера
Авто / Формула-1 0

Гоночный директор ФИА Майкл Маси сообщил, что записи с болидов не позволили понять, кто был виноват в контакте пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса и гонщика «Феррари» Шарля Леклера во время первого круга Гран-при Венгрии. Ранее Боттас обвинил соперника в ненужном опасном манёвре. По мнению Маси, съёмка с вертолёта внесла ясность, вины ни одного из пилотов в произошедшем не было.

«В произошедшем была составляющая гонки на первом круге. Но есть ещё и то, что я видел. Боттас ударил Шарля в заднее колесо, исходя из записи с вертолёта. В этом инциденте не было ничего такого.

Съёмка с болида Валттери не позволила получить ясную картину, она была искажённой. Но с вертолёта запись была более чёткой и понятно», — цитирует Маси Motorsport.

Боттас: манёвр Леклера был абсолютно ненужным
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