Вольф: в случае ухода Боттаса обеспечим ему мягкое приземление

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что команда поддержит пилота, который в итоге не получит места на следующий сезон. В настоящее время руководство «Мерседеса» выбирает между Валттери Боттасом и резервистом Эстебаном Оконом.

«У нас есть обязанности перед юниорами и перед теми пилотами, которые находятся за рулём болида сейчас. Мы не будем делать ничего, что затруднит им жизнь.

Вне зависимости от того, кого мы выберем, мы будем думать о вариантах продолжения карьеры пилота, который потеряет место. Если речь идёт об Оконе, то надо подумать, где он может прогрессировать, чтобы в дальнейшем вернуться в «Мерседес». В случае с Боттасом мы обеспечим ему мягкое приземление, он его заслуживает.

Как вы видите, я не прыгаю от радости, я очень расстроен за Боттаса. В субботу он был полон энергии и энтузиазма, он великолепно выступил в квалификации. У него был отличный настрой на гонку, но из-за контактов с Хэмилтоном и Леклером все результаты работы в одночасье пропали. Это ужасно, мне жаль», — цитирует Вольфа RaceFans.