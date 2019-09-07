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Хюлькенберг, Стролл и Сайнс не потеряют позиций на решётке Гран-при Италии

Хюлькенберг, Стролл и Сайнс не потеряют позиций на решётке Гран-при Италии
Авто / Формула-1 0

Стюарды Гран-при Италии Формулы-1 не стали применять жёстких санкций по отношению к пилоту «Рено» Нико Хюлькенбергу, представителю «Рейсинг Пойнт» Лэнсу Строллу и гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу. Три пилота были вызваны к судьям, так как слишком медленно преодолевали прогревочный круг в конце третьего сегмента квалификации. При этом их болиды так располагались на трассе, что ехавшие позади гонщики не имели возможности объехать медленных соперников.

В итоге судьи признали факт нарушения, однако решили ограничиться выносом предупреждения каждому из пилотов. Таким образом, Хюлькенберг сохранит шестую позицию, Сайнс — седьмую, а Стролл — девятую.

Вместе с тем стюарды обратились к ФИА с просьбой уточнить спортивный регламент Формулы-1, чтобы избежать повторения таких ситуаций, как в квалификации в Монце.

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