Опубликованы радиопереговоры и онборды пилотов в конце Q3 квалификации ГП Италии

Пресс-служба Формулы-1 подготовила и опубликовала видеоролик, в котором собрала самые интересные записи с бортовых камер и высказывания гонщиков и инженеров в концовке третьего сегмента квалификации Гран-при Италии. В этот момент никто из пилотов не хотел ехать первым и оставаться без слипстрима, из-за чего ехавшие впереди гонщики замедлялись и пропускали коллег вперёд. При этом гонщики, оказавшиеся позади, оказались зажаты в трафике и не имели шанса проехать, даже если были готовы возглавить группу.



На видео в частности можно посмотреть, как в одного из соперников чуть не врезался гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а Себастьян Феттель жестами рукой требовал посторониться Нико Хюлькенберга и Карлоса Сайнса.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.

Хюлькенберг, Стролл и Сайнс не потеряют позиций на решётке Гран-при Италии