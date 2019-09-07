Опубликованы радиопереговоры и онборды пилотов в конце Q3 квалификации ГП Италии

Пресс-служба Формулы-1 подготовила и опубликовала видеоролик, в котором собрала самые интересные записи с бортовых камер и высказывания гонщиков и инженеров в концовке третьего сегмента квалификации Гран-при Италии. В этот момент никто из пилотов не хотел ехать первым и оставаться без слипстрима, из-за чего ехавшие впереди гонщики замедлялись и пропускали коллег вперёд. При этом гонщики, оказавшиеся позади, оказались зажаты в трафике и не имели шанса проехать, даже если были готовы возглавить группу.
На видео в частности можно посмотреть, как в одного из соперников чуть не врезался гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а Себастьян Феттель жестами рукой требовал посторониться Нико Хюлькенберга и Карлоса Сайнса.
Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.
- 7 сентября 2019
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