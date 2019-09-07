Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Опубликованы радиопереговоры и онборды пилотов в конце Q3 квалификации ГП Италии

Опубликованы радиопереговоры и онборды пилотов в конце Q3 квалификации ГП Италии
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 подготовила и опубликовала видеоролик, в котором собрала самые интересные записи с бортовых камер и высказывания гонщиков и инженеров в концовке третьего сегмента квалификации Гран-при Италии. В этот момент никто из пилотов не хотел ехать первым и оставаться без слипстрима, из-за чего ехавшие впереди гонщики замедлялись и пропускали коллег вперёд. При этом гонщики, оказавшиеся позади, оказались зажаты в трафике и не имели шанса проехать, даже если были готовы возглавить группу.

На видео в частности можно посмотреть, как в одного из соперников чуть не врезался гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а Себастьян Феттель жестами рукой требовал посторониться Нико Хюлькенберга и Карлоса Сайнса.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.

Хюлькенберг, Стролл и Сайнс не потеряют позиций на решётке Гран-при Италии
Хэмилтон: пару раз я почти врезался
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент