Видео: эмоциональная реакция итальянского комментатора на победу Леклера

В официальном «твиттере» Формулы-1 опубликовали видеозапись последнего круга Гран-при Италии и последовавших за ним празднований. Итальянский комментатор не стеснялся выражать свою радость в прямом эфире, после того как гонщик «Феррари» Шарль Леклер первым увидел клетчатый флаг.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Победа в Монце стала второй для Леклера после летнего перерыва. На Гран-при Бельгии монегаск открыл счёт своим победам в Формуле-1. Его напарник Себастьян Феттель в этих двух гонках заработал 13 очков: в Спа немец финишировал четвёртым, а на Гран-при Италии — 13-м, не избежав разворота в ходе гонки.

После победы в Италии Леклер обошёл Феттеля в личном зачёте. На счету монегаска, занимающего четвёртое место в таблице, 182 очка. У лидера сезона Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» 284 очка.

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