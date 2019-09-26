В ходе уик-энда Гран-при России в Сочи ожидаются дожди

В ближайшие уик-энд, 27-29 сентября, на «Сочи Автодроме» пройдёт этап Формулы-1 Гран-при России. Завтра, 27 сентября, когда пройдут первые две тренировки, день обещает стать пасмурным. Угроза сильного дождя сравнительно невелика, но незначительные осадки возможны, сообщает RaceFans.

В субботу вероятность дождя повысится. Утром возможна гроза, однако ожидается, что днём, ближе к началу квалификации, погода улучшится. А в воскресенье, в день гонки, вероятность дождя будет меньшей.

За шесть этапов до окончания сезона в общем зачёте лидирует гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, на счету которого 296 очков. Валттери Боттас («Мерседес») и Шарль Леклер («Феррари») уступают ему 65 и 96 очков соответственно.

На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.

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