В ходе уик-энда Гран-при России в Сочи ожидаются дожди

В ближайшие уик-энд, 27-29 сентября, на «Сочи Автодроме» пройдёт этап Формулы-1 Гран-при России. Завтра, 27 сентября, когда пройдут первые две тренировки, день обещает стать пасмурным. Угроза сильного дождя сравнительно невелика, но незначительные осадки возможны, сообщает RaceFans.
В субботу вероятность дождя повысится. Утром возможна гроза, однако ожидается, что днём, ближе к началу квалификации, погода улучшится. А в воскресенье, в день гонки, вероятность дождя будет меньшей.
За шесть этапов до окончания сезона в общем зачёте лидирует гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, на счету которого 296 очков. Валттери Боттас («Мерседес») и Шарль Леклер («Феррари») уступают ему 65 и 96 очков соответственно.
На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.
- 26 сентября 2019
-
10:34
-
09:42
-
09:00
-
00:49
-
00:38
-
00:04
- 25 сентября 2019
-
22:42
-
21:57
-
21:39
-
20:15
-
18:50
-
18:34
-
17:25
-
16:53
-
16:04
-
15:14
-
14:04
-
13:52
-
13:03
-
12:07
-
11:31
-
11:03
-
10:11
-
09:00
-
00:25
- 24 сентября 2019
-
22:59
-
21:59
-
20:59
-
20:46
-
18:59
-
18:00
-
17:58
-
17:05
-
16:39
-
16:35