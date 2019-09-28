Гасли всё равно, как назовут «Торо Россо», Квят не слышал про переименование

Гонщики команды Формулы-1 «Торо Россо» Пьер Гасли и Даниил Квят прокомментировали информацию, что с 2020 года их гоночный коллектив будет переименован в «Альфа Таури» — в честь бренда одежды, принадлежащего «Ред Булл».
«Ещё ничего не подтверждено. В любом случае, это решение команды. Мне нравится как „Торо Россо“, так и „Альфа Таури“. У меня есть одежда этого бренда, вполне хорошая продукция! В принципе, нет разницы, каким будет название. Главное, чтобы машина была быстрой», — передаёт слова Гасли корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
«Ничего не слышал про это. У меня нет права это комментировать, да и этот вопрос меня особо не касается. Даже если что-то изменится, не будет никаких проблем. Но я знаю не больше вашего», — добавил со своей стороны Квят.
- 28 сентября 2019
-
20:49
-
20:28
-
20:14
-
20:06
-
20:01
-
19:45
-
19:36
-
19:23
-
19:14
-
18:57
-
18:35
-
18:17
-
17:58
-
17:54
-
17:50
-
17:26
-
17:20
-
16:56
-
16:44
-
16:37
-
16:32
-
16:13
-
15:22
-
14:38
-
14:11
-
13:15
-
13:08
-
13:01
-
12:55
-
12:40
-
12:40
-
12:35
-
12:32
-
12:22
-
11:40