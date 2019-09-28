Гасли всё равно, как назовут «Торо Россо», Квят не слышал про переименование

Гонщики команды Формулы-1 «Торо Россо» Пьер Гасли и Даниил Квят прокомментировали информацию, что с 2020 года их гоночный коллектив будет переименован в «Альфа Таури» — в честь бренда одежды, принадлежащего «Ред Булл».



«Ещё ничего не подтверждено. В любом случае, это решение команды. Мне нравится как „Торо Россо“, так и „Альфа Таури“. У меня есть одежда этого бренда, вполне хорошая продукция! В принципе, нет разницы, каким будет название. Главное, чтобы машина была быстрой», — передаёт слова Гасли корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.



«Ничего не слышал про это. У меня нет права это комментировать, да и этот вопрос меня особо не касается. Даже если что-то изменится, не будет никаких проблем. Но я знаю не больше вашего», — добавил со своей стороны Квят.

«Торо Россо» переименуют в «Альфа Таури»