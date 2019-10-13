Гасли и Перес не будут наказаны за столкновение на Гран-при Японии

Стюарды, рассмотрев инцидент с участием пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и гонщика «Торо Россо» Пьера Гасли, не стали их наказывать. Случившееся было расценено как гоночный инцидент. Напомним, на 53-м круге дистанции Перес попытался атаковать Гасли и отвоевать восьмую позицию, но в результате вылетел и разбил машину.

Де-юре это случилось уже по завершении гонки, так как из-за сбоя системы электроники клетчатый флаг был показан на круг раньше, благодаря чему мексиканцу и удалось сохранить девятое место и получить два очка в личный зачёт.

Напомним, что гонку на автодроме «Сузука» выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось Себастьяну Феттелю из «Феррари», тройку лучших замкнул напарника Боттаса Льюис Хэмилтон.

Перес считает, что оставил Гасли достаточно места, а Пьер его выбил