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Леклер настолько впечатлил Чилтона, что тот предложил убрать гидроусилитель

Леклер настолько впечатлил Чилтона, что тот предложил убрать гидроусилитель
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер какое-то время пилотировал машину одной рукой в ходе Гран-при Японии, пытаясь поправить повреждённое зеркало заднего вида. Бывший пилот Формулы-1 Макс Чилтон, увидевший это, предложил убрать из Ф-1 гидроусилитель руля, который, по его мнению, чрезмерно облегчает жизнь гонщику.

«Это только мысль, но почему бы не убрать гидроусилитель, если с ним так просто пилотировать? На такой скорости с такими шинами и с такой прижимной силой пилотировать должно быть очень сложно, а это оказалось не так», — написал Чилтон в своём «твиттере», прикрепив к посту видео, как Леклер пилотирует одной рукой.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Другой экс-пилот Ф-1 Гидо ван дер Гарде согласился с ним.

«Соглашусь. Мне определённо приходилось держать обе руки на руле. И даже в этом случае я на всякий случай брал запасное бельё. А я ведь пилотировал «Кэтерхэм», представьте себе», — написал ван дер Гарде в своём «твиттере».

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