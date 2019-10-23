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В «Макларене» решили продолжить обновление машины в 2019-м

В «Макларене» решили продолжить обновление машины в 2019-м
Авто / Формула-1 0

По словам руководителя «Макларена» Андреаса Зайдля, в команде приняли решение продолжать готовить обновления для машины, несмотря на то что до окончания сезона-2019 осталось всего четыре этапа.

«Мы продолжаем улучшать машину. Мы всё лучше и лучше понимаем её. В Японии всё сработало хорошо. На следующие этапы мы тоже привезём небольшие обновления, хотя большинство команд уже в полную силу работают над автомобилем для следующего сезона», — цитирует Зайдля Autosport.

На Гран-при Японии гонщик «Макларена» Карлос Сайнс занял пятое место, а его напарник Ландо Норрис финишировал 13-м.

В преддверии Гран-при Мексики, который пройдёт с 25 по 27 октября, разрыв между «Маклареном» и «Рено», сражающимися за четвёртое место в Кубке конструкторов, составляет 34 очка.

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