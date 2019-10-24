«Рено» не будет подавать апелляцию на дисквалификацию пилотов в Японии

Команда Формулы-1 «Рено» выпустила новое официальное заявление, в котором объявила, что не будет подавать апелляцию на решение стюардов Гран-при Японии дисквалифицировать Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из-за использования на их машине системы, помогавшей пилотам менять тормозной баланс.



В своём заявлении команда сожалеет по поводу решения стюардов и особенно по поводу суровости наказания. По мнению «Рено», наказание непропорционально пользе системы для гонщиков, тем более что стюарды признали систему соответствующей техническому регламенту.



Вместе с тем в «Рено» признали, что не найдут никаких новых свидетельств и аргументов, которые могли бы обеспечить команде победу в случае рассмотрения апелляции в Международном апелляционном суде ФИА. Также команда отметила, что и дальше продолжит изучать все возможности по разработке различных инновационных решений, но доработает процессы внедрения таких решений.

Команду Формулы-1 сдала бывшая сотрудница. В «Рено» ещё легко отделались! В «Рено» не виноваты, но… виноваты. После дисквалификации скандал только разгорается?