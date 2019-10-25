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Норрис: Албон должен был получить штраф за инцидент в Японии

Норрис: Албон должен был получить штраф за инцидент в Японии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что пересмотрел взгляд на ситуацию с Александером Албоном на Гран-при Японии после просмотра видеозаписи их столкновения.

«После гонки я дал позитивный комментарий по поводу Алекса Албона и нашей ситуации. Мои тормоза не работали как должны были, я пропустил поворот, была избыточная поворачиваемость. В болиде я думал, что у меня было место, а потом появился Алекс.

Но после просмотра записи я понял, что всё иначе. Моё недовольство его действиями стало гораздо больше. Если бы у меня не было проблем с тормозами — мы бы оба сошли. Он слишком остро атаковал поворот.

Он должен был получить штраф. Если бы он атаковал под другим углом, то всё было бы честно. Но сейчас я должен сказать, что он заслуживал наказания», — приводит слова Норриса Motorsport.

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