Леклер признал, что зря рисковал в Японии, атакуя Ферстаппена на первом круге

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал инцидент на первом круге Гран-при Японии. Леклер и Макс Ферстаппен из «Ред Булл» столкнулись во втором повороте на первом круге. Монегаск откатился в конец пелотона, а потом отыграл позиции и финишировал шестым, а голландец вынужден был сойти.

«Думаю, не стоило так сильно рисковать. Я потерял много очков. Очень жаль, возможно, риск не был необходимым.

Оглядываясь назад, могу сказать, что это та ситуация, где я ошибся. Я выучу этот урок и стану осторожнее стартовать», — приводит слова Леклера GPToday.

Шестое место Леклера на финише превратилось в седьмое, после того как его наказали 15-секундным штрафом после гонки, но дисквалификация гонщиков «Рено» вновь вывела монегаска на шестую строчку.

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