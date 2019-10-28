Победную тактику Хэмилтона подсмотрели у Риккардо
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как Даниэль Риккардо из «Рено» невольно помог Льюису Хэмилтону, стартовавшему с третьего места, выиграть Гран-при Мексики. Риккардо провёл длинный первый отрезок на «харде», показывая хорошие результаты на круге, и это, по словам Вольфа, убедило команду, что Хэмилтон справится с аналогичной задачей в заключительной фазе гонки.
«Мы знали, что нам необходимо рисковать. Мы понимали, что надо придумать что-то иное.
Затем мы увидели, как Риккардо долго ехал на «харде», демонстрируя приличные результаты на круге. Мы обсудили ситуацию с Джеймсом (Ваулзом, главным стратегом «Мерседеса». — Прим. «Чемпионата»), решили остаться на трассе, и это сработало», — цитирует Вольфа RaceFans.
В «Феррари» пожалели, что не стали рисковать, как Хэмилтон
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