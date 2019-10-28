«Он виноват. Но я его не виню». Хюлькенберг — о столкновении с Квятом

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал штраф Даниила Квята («Торо Россо») на Гран-при Мексики. Квят зацепил машину Хюлькенберга на последнем круге гонки, и немец сошёл, а россиянин финишировал девятым.
После финиша Квят получил штраф и опустился на 11-е место в протоколе, а Хюлькенберг, который изначально был классифицирован 11-м, несмотря на сход, поднялся на 10-ю строчку.
«Конечно, он виноват. Я оставил ему достаточно места. Но он врезался в заднее колесо моей машины, и автомобиль развернуло.
Но это гонки. Он как гонщик просто обязан был попробовать воспользоваться шансом. Так что я не могу по-настоящему винить его за это. Это гонки. Но, конечно, надо стараться чисто проводить манёвры, стараться избегать контакта, а не впечатывать соперника в стену», — приводит слова Хюлькенберга RaceFans.
Хюлькенберг добавил, что Квят, по его мнению, всё равно добился бы своего в последнем повороте.
«Думаю, он обогнал бы меня на выходе из последнего поворота. Мои шины к тому моменту уже умерли. Я был на внешней траектории и плохо вышел бы из последнего поворота», — признал он.
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