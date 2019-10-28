Марко вернул Квята в список кандидатов на место в «Ред Булл» в 2020 году

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг собственные слова о том, что Даниил Квят не входит в список кандидатов на место в «Ред Булл» в сезоне-2020.



«С моей стороны было ошибкой так говорить. Я почему-то думал, что Мексика в календаре идёт после США. Но их поменяли местами в сравнении с сезоном-2018. Мы между делом уже подтвердили, что все три пилота останутся в наших командах. С Максом ситуация предельно ясна и так. Теперь нам некуда торопиться, чтобы определить, кто в какой команде будет выступать.



Квят? Я имел ввиду, что о качествах Квята мы уже все знаем. В чём мы не были уверены — так это в способностях Албона. Именно это я подразумевал. Является ли Даниил кандидатом на место в «Ред Булл» в 2020 году? Да.



Мы рассматриваем только троих наших пилотов. Мы всегда об этом говорили. У всех этих гонщиков есть контракт с «Ред Булл», в котором прописано, что мы сами вольны решать, кто из них где будет выступать», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.

Квят прокомментировал заявление Марко о том, что не попадёт в «Ред Булл»