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Марко вернул Квята в список кандидатов на место в «Ред Булл» в 2020 году

Марко вернул Квята в список кандидатов на место в «Ред Булл» в 2020 году
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг собственные слова о том, что Даниил Квят не входит в список кандидатов на место в «Ред Булл» в сезоне-2020.

«С моей стороны было ошибкой так говорить. Я почему-то думал, что Мексика в календаре идёт после США. Но их поменяли местами в сравнении с сезоном-2018. Мы между делом уже подтвердили, что все три пилота останутся в наших командах. С Максом ситуация предельно ясна и так. Теперь нам некуда торопиться, чтобы определить, кто в какой команде будет выступать.

Квят? Я имел ввиду, что о качествах Квята мы уже все знаем. В чём мы не были уверены — так это в способностях Албона. Именно это я подразумевал. Является ли Даниил кандидатом на место в «Ред Булл» в 2020 году? Да.

Мы рассматриваем только троих наших пилотов. Мы всегда об этом говорили. У всех этих гонщиков есть контракт с «Ред Булл», в котором прописано, что мы сами вольны решать, кто из них где будет выступать», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.

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