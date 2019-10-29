Йос Ферстаппен — о признании Макса: не надо было ничего говорить

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен прокомментировал поступок сына Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл», в квалификации Гран-при Мексики. Ферстаппен, возглавлявший протокол третьего сегмента квалификации, не стал сбрасывать скорость сразу после аварии Валттери Боттаса («Мерседеса») и улучшил свой результат. На пресс-конференции после сессии гонщик признался, что сознательно не стал сбрасывать скорость, и его лишили первого места на стартовой решётке, отправив на четвёртое.
«Считаю, он не должен был ничего говорить. Макс сказал мне, что вообще не видел жёлтых флагов, и я понимаю это, поскольку в такие моменты гонщика об этом обычно информирует команда.
Он также видел, что другие пилоты не сбросили ногу с педали газа. Поэтому Макса расстроило, что штраф дали только ему.
Порой у него что в уме, то и на языке. Но это не всегда возможно в спорте высших достижений. Хорошо, что Макс всегда говорит прямо. Но в этот раз он вообще не должен был ничего говорить», — приводит слова Йоса Ферстаппена GrandPX.news.
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