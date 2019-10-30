В Ф-1 проведут беседу с Ферстаппеном на тему безопасности
Гоночный директор ФИА Майкл Маси пообещал побеседовать с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, после того как тот пренебрёг мерами безопасности в ходе квалификации Гран-при Мексики.
Ферстаппен, возглавлявший протокол третьего сегмента квалификации, не стал сбрасывать скорость сразу после аварии Валттери Боттаса («Мерседес») и улучшил свой результат. На пресс-конференции после сессии гонщик признался, что сознательно не стал сбрасывать скорость, и его лишили первого места на стартовой решётке, отправив на четвёртое.
«Я поговорю с ним на тему жёлтых флагов. Мы обсудим это с Максом тет-а-тет. Кроме того, я напомню другим гонщикам о правилах, касающихся безопасности», — приводит слова Маси GrandPX.news.
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