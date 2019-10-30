Феттель и Боттас выпили пива после гонки, а Хэмилтону не налили

После финиша Гран-при Мексики в комнате пилотов произошла забавная ситуация. Гонку выиграл Льюис Хэмилтон («Мерседес»), вторым к финишу пришёл Себастьян Феттель («Феррари»), а замкнул тройку напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

После пресс-конференции Феттель и Боттас выпили пива, которое было приготовлено заранее. Хэмилтону же, когда он проходил мимо, пива не предложили. Фотографии опубликовал в «Твиттере» польский журналист Цезарь Гутовский.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» Гутовского.

Следующий этап — Гран-при США, который пройдёт с 1 по 3 ноября. Хэмилтон досрочно станет шестикратным чемпионом мира, если обойдёт Боттаса или проиграет ему не более 22 очков.