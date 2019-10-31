Хэмилтон потерял семь секунд из-за повреждения днища на Гран-при Мексики

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, что повреждение днища на машине Льюиса Хэмилтона в результате контакта с автомобилем Макса Ферстаппена («Ред Булл») в первом повороте первого круга Гран-при Мексики обошлось ему в семь секунд.
«Когда Льюис и Ферстаппен столкнулись на первом круге, машина Льюиса получила существенные повреждения. От днища машины оторвалась полоска. Кроме того, торцевая пластина переднего антикрыла также получила повреждения, и всё это привело к снижению прижимной силы и потери 0,1 секунды на круге.
Звучит не так внушительно, но вспомните, что в гонке было 70 кругов. Таким образом, потери в гонке составили семь секунд. Вспомните, на финише отрыв Льюиса от Феттеля составил менее двух секунд, поэтому те семь секунд — это довольно много», — сказал Эллисон в видеоблоге «Мерседеса» в YouTube.
Несмотря на повреждение днища, Хэмилтон, который провёл один пит-стоп в гонке, одержал победу.
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