Ферстаппен назвал глупой критику со стороны Хэмилтона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на критику со стороны гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Британец остался недоволен действиями Макса на старте Гран-при Мексики, заявив, что тот его торпедировал.

«Не думаю, что это так. На мой взгляд, этот комментарий глупый. Я сражаюсь на трассе жёстко, но честно. Думаю, что неправильно говорить так. Конечно, гораздо проще под кого-то копать, но мне всё равно. Всегда хорошо, когда соперники говорят о тебе, значит, что ты залез в их мысли. Я фокусируюсь на собственном пилотаже, и этого достаточно», — приводит слова Макса Ферстаппена Planet F1.

Напомним, победу на Гран-при Мексики одержал именно Хэмилтон, тогда как Ферстаппен финишировал на шестой позиции.