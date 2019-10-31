Ферстаппен назвал глупой критику со стороны Хэмилтона
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на критику со стороны гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Британец остался недоволен действиями Макса на старте Гран-при Мексики, заявив, что тот его торпедировал.
«Не думаю, что это так. На мой взгляд, этот комментарий глупый. Я сражаюсь на трассе жёстко, но честно. Думаю, что неправильно говорить так. Конечно, гораздо проще под кого-то копать, но мне всё равно. Всегда хорошо, когда соперники говорят о тебе, значит, что ты залез в их мысли. Я фокусируюсь на собственном пилотаже, и этого достаточно», — приводит слова Макса Ферстаппена Planet F1.
Напомним, победу на Гран-при Мексики одержал именно Хэмилтон, тогда как Ферстаппен финишировал на шестой позиции.
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