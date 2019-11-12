Хорнер объяснил, за что Албона оставили в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, по какой причине Александера Албона решили оставить в команде на сезон-2020. Албон выступает за «Ред Булл» начиная с Гран-при Бельгии 2019 года.
«Алекс выступал невероятно хорошо с момента своего дебюта за команду в Бельгии, и его результаты — семь финишей в первой шестёрке — говорят сами за себя. Невероятно трудно не принять в расчёт такой уровень стабильности в сочетании с его растущей репутацией настойчивого, преданного цели гонщика.
Алекс доказал, что он абсолютно заслуживает продолжить свой прогресс с «Ред Булл». Ещё есть много нераскрытого потенциала, так что мы с нетерпением ждём возможности наблюдать за выступлениями Алекса вместе с Максом в 2020 году», — приводит слова Хорнера пресс-служба команды.
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