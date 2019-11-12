Боттас не отказался бы от Хэмилтона в напарниках, несмотря на его превосходство

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что предпочёл бы выступать с сильным напарником, каковым, по его мнению, является шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, вместо того чтобы получить более слабого партнёра и чаще выигрывать гонки.
Боттас заканчивает третий сезон в составе «Мерседеса», и во всех трёх случаях чемпионом по итогам сезона становился Хэмилтон.
«Мне нравится, что в итоге всё зависит от меня. Наша команда побеждает, а это означает, что возможно всё, если я окажусь в состоянии выступать на том уровне, на который нацеливаюсь.
Я бы ничего не менял. Я бы не стал менять напарника только ради того, чтобы мне стало легче выигрывать гонки. Мне нравится такой вызов.
Да, это не всегда легко. Но, если побеждаешь в таких условиях, это даже лучше», — приводит слова Боттаса GPToday.
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