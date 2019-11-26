«Рад, что это не мои гонщики». Хорнер — об аварии Леклера и Феттеля в Бразилии
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал столкновение гонщиков «Феррари» Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля, которое те допустили, сражаясь за четвёртое место на Гран-при Бразилии.
«У каждой команды свой подход. Разные люди исповедуют разные подходы. Мне сложно оценивать то, что произошло в «Феррари». Но в таких ситуациях всегда страдает команда.
Рад, что это не мои гонщики. Пилоты обитают в конкурентной среде, и порой возникают конфликты между тем, что нужно команде, и тем, что нужно гонщику», — приводит слова Хорнера Autosport.
За один этап до окончания сезона Леклер, занимающий четвёртое место в личном зачёте, на 11 очков отстаёт от Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Феттель уже потерял шансы на третье место по итогам сезона.
Бинотто не понравилась критика в адрес «Феррари» после аварии Леклера и Феттеля
- 26 ноября 2019
-
12:01
-
11:14
-
10:00
-
09:26
-
00:52
- 25 ноября 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:58
-
20:54
-
20:07
-
18:59
-
17:56
-
16:26
-
15:35
-
14:34
-
14:05
-
13:55
-
13:23
-
12:24
-
11:11
-
10:13
-
09:07
-
01:01
-
00:01
- 24 ноября 2019
-
23:07
-
21:43
-
20:42
-
20:05
-
18:38
-
17:57
-
16:28
-
15:56
-
14:58
-
13:56
-
13:23
Партнерский контент