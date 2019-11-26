«Рад, что это не мои гонщики». Хорнер — об аварии Леклера и Феттеля в Бразилии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал столкновение гонщиков «Феррари» Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля, которое те допустили, сражаясь за четвёртое место на Гран-при Бразилии.

«У каждой команды свой подход. Разные люди исповедуют разные подходы. Мне сложно оценивать то, что произошло в «Феррари». Но в таких ситуациях всегда страдает команда.

Рад, что это не мои гонщики. Пилоты обитают в конкурентной среде, и порой возникают конфликты между тем, что нужно команде, и тем, что нужно гонщику», — приводит слова Хорнера Autosport.

За один этап до окончания сезона Леклер, занимающий четвёртое место в личном зачёте, на 11 очков отстаёт от Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Феттель уже потерял шансы на третье место по итогам сезона.