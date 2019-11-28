Марко объяснил, почему «Хонда» только на сезон продлила контракт с «Ред Булл»

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал решение «Хонды» продлить сотрудничество с командой. Вчера, 27 ноября, стало известно, что соглашение «Ред Булл» и «Хонды», изначально рассчитанное до сезона-2020 включительно, продлено до 2021 года.
По словам Марко, в японской компании хотят понять, будет ли запрещено развитие моторов с сезона-2021, чтобы можно было снизить расходы.
«Мы уже ведём с «Хондой» переговоры на тему сотрудничества в 2022 и 2023 годах. Во многом это будет зависеть от того, в какой мере удастся сократить расходы. И в ФИА уже начинают понимать это.
Выражено стремление заморозить развитие моторов начиная с сезона-2021. За счёт этого развитие техники прекратится, и затраты резко снизятся. Это очень важно для «Хонды» и позволило бы нам продолжить сотрудничество», — цитирует Марко GrandPX.news.
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