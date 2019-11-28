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Ферстаппен рассказал, как его победы убедили «Хонду» не уходить из Формулы-1

Ферстаппен рассказал, как его победы убедили «Хонду» не уходить из Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как его успехи в сезоне-2019 убедили руководство «Хонды», поставляющей моторы команде из Милтон-Кинса, продлить соглашение с коллективом ещё на один сезон.

Вчера, 27 ноября, стало известно, что «Хонда» продолжит поставлять двигатели «Ред Булл» и «Торо Россо», который со следующего сезона переименуют в «Альфа Таури», как минимум до 2021 года включительно.

В 2019 году Ферстаппен выиграл три гонки: Гран-при Австрии, Германии и Бразилии.

«Разумеется, победы и подиумы в этом сезоне пошли на пользу — в том смысле, что они (мотористы. — Прим. «Чемпионата») приобрели уверенность и мотивацию двигаться дальше. Если не делать этого, трудности неизбежны. В какой-то момент производитель может задаться вопросом: какой вообще смысл участвовать в Формуле-1?» — цитирует гонщика Autosport.

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