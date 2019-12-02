Квят отработает полдня на шинных тестах в Абу-Даби, а Гасли — целый день

В «Торо Россо» объявили график работы гонщиков на тестах «Пирелли» на автодроме «Яс-Марина», которые пройдут 3 и 4 декабря.
Завтра, 3 декабря, в первой половине сессии за руль сядет представитель Индонезии Шон Гелаэль, резервный гонщик коллектива, а после обеда его сменит россиянин Даниил Квят. Послезавтра, 4 декабря, весь день за рулём отработает француз Пьер Гасли, сообщает пресс-служба «Торо Россо».
На Гран-при Абу-Даби, состоявшемся в минувшие выходные, Квят финишировал девятым, после того как стартовал 13-м, а Гасли, начавший гонку 11-м, закончил её 18-м, после чего обвинил в провале Лэнса Стролла («Рейсинг Пойнт»).
В сезоне-2019 Квят заработал 37 очков и занял 13-е место в личном зачёте, а Гасли, который первую половину сезона провёл в «Ред Булл», с 95 очками стал седьмым.
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