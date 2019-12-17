В «Хонде» признали, что развивать мотор становится всё труднее

Технический директор «Хонды» в Формуле-1 Тойохару Танабэ признал, что развивать двигатель стало труднее, чем в предыдущие годы.

«Хонда» вернулась в Ф-1 в качестве моториста в 2015 году. После провальных трёх лет сотрудничества с «Маклареном» японская компания стала поставлять двигатели «Торо Россо», а с 2019 года — и «Ред Булл», главной команде австрийской компании. В сезоне-2019 лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл три гонки.

«Мы показали, что добились прогресса. Работа с прицелом на следующий сезон уже началась. Нам нужно работать ещё усерднее, чтобы достичь целей.

Это тяжелее, чем в предыдущие сезоны. Надо всё делать правильно в каждой области. Силовая установка — это двигатель внутреннего сгорания, тепловой и кинетический моторы-генераторы, другие системы. Нам ещё много чего нужно сделать. Но совершить большой шаг вперёд? Возможно, это становится всё сложнее», — цитирует Танабэ Racer.