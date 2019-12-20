В «Макларене» признали, что теряют «много денег» в Формуле-1

Руководитель «Макларена» Зак Браун признал наличие финансовых потерь, связанных с выступлениями в Формуле-1, однако выразил надежду, что после введения в чемпионате ограничения бюджетов ситуация изменится. Напомним, в сезоне-2021 Ф-1 перейдёт на новый регламент, в рамках которого ограничение бюджета для каждой команды составит $ 175 млн на сезон.

«В Формуле-1 мы теряем много денег. Но скоро появится ограничение бюджетов. Со спонсорами у нас всё в порядке. Мы замечаем, что Ф-1 становится всё более устойчивой. Вот почему мы обращаем внимание на соревнования спортпрототипов», — приводит слова Брауна Planet F1.

Браун имеет в виду возможный приход «Макларена» в чемпионат мира по гонкам на выносливость, где новый регламент вступит в силу в сезоне-2020/21.

В 2019 году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу», «Феррари» и «Ред Булл».

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