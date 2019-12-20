В «Макларене» признали, что теряют «много денег» в Формуле-1

Руководитель «Макларена» Зак Браун признал наличие финансовых потерь, связанных с выступлениями в Формуле-1, однако выразил надежду, что после введения в чемпионате ограничения бюджетов ситуация изменится. Напомним, в сезоне-2021 Ф-1 перейдёт на новый регламент, в рамках которого ограничение бюджета для каждой команды составит $ 175 млн на сезон.
«В Формуле-1 мы теряем много денег. Но скоро появится ограничение бюджетов. Со спонсорами у нас всё в порядке. Мы замечаем, что Ф-1 становится всё более устойчивой. Вот почему мы обращаем внимание на соревнования спортпрототипов», — приводит слова Брауна Planet F1.
Браун имеет в виду возможный приход «Макларена» в чемпионат мира по гонкам на выносливость, где новый регламент вступит в силу в сезоне-2020/21.
В 2019 году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу», «Феррари» и «Ред Булл».
- 20 декабря 2019
-
12:17
-
11:27
-
10:00
-
09:00
-
00:36
- 19 декабря 2019
-
23:41
-
22:24
-
22:00
-
21:03
-
19:48
-
18:24
-
17:59
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
00:18
- 18 декабря 2019
-
22:55
-
21:56
-
20:50
-
19:52
-
17:49
-
17:27
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:14
-
12:00
-
11:00
-
10:00