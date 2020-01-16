Кузьмич: попали в песчаную ловушку, нам помог литовский экипаж Залы и Юргеленаса

Российский штурман Алексей Кузьмич рассказал о ходе 11-го этапа ралли-марафона «Дакар». Кузьмич выступает вместе с Ясиром Сеайданом.



«СУ 10 и 11 прошли относительно неплохо, вчера отменили участок из-за погодных условий и аварий. Сегодня на 77-м километре мы попали в песчаную ловушку с очень зыбучим песком, плюс вчера у нас сломалась гидронога, и хорошо, что на обслуживании а не на спецучастке. Я заглушил систему и поэтому мы остались без левой гидроноги, которой сегодня в песках очень не хватало.



Мы пытались съезжать-заезжать, возились долго, но нам очень помог экипаж №319 (Вайдотас Жала и Саулюс Юргеленас — Прим. «Чемпионата»). Литовским болельщикам огромный привет и спасибо за комментарии на YouTube, вижу, что болеете и переживаете. Ребята молодцы, сегодня остановились, помогли. Когда выдергивали — заглохли и у них сдох аккумулятор. В итоге мы втроём вытолкнули нашу машину, а потом возили ребят на тросе, пока у них не завёлся мотор.



Дальше у нас возникли другие проблемы, у нас устал Ясир, я предложил ему поменяться, на что он ответил, что лучше он сам. В итоге мы пять минут стояли, то есть он сходил погулять, подышал, размялся, поел, поил, немного взбодрился и мы поехали дальше. Потом нас догнал Доросинский, километров за десять до зоны нейтрализации, это дало бодрости и азарта Ясиру и в итоге мы финишировали вместе и вторую часть ехали плотно, постоянно видели его в зеркалах. Это дало нам уверенности: во-первых, мы знали, что он нам поможет, если что-то случится, или мы ему, а во-вторых — очная борьба даёт спортивный азарт.



Больше проблем не было, колёса не пробивали, пару раз повредили спины. По легенде огромные ямы были не прописаны. Это позади, и не за чем к этому возвращаться. Остался один день, нам главное ночь продержаться и ночь простоять или как там говорится.



Прошлую ночь простояли отлично, в аэропорту нефтяной компании. Гидронога сломалась после осмотра машины, видимо был удар камнем в предыдущие дни. Всё нормально, жили в огромной казарме, все вместе. Я лёг спать, слава богу, в восемь вечера, встал в шесть утра, так что я бодр и свеж даже после 800 километров дистанции», — приводит слова Кузьмича телеграм-канал Cross-Country Rally.