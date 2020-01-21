Боттас прокомментировал слухи о том, что он встречается с австралийской велогонщицей. Фото

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас отреагировал на слухи о том, что он начал встречаться с австралийской велогонщицей Тиффани Кромвель, после того как расстался с женой Эмилией на четвёртом году брака. О расставании с женой Боттас объявил в преддверии Гран-при Абу-Даби, финального этапа сезона Формулы-1 2019 года.

«Это моё личное дело. Не хочу ничего говорить. Некоторые вещи я рассказываю, а другое предпочитаю сохранить в тайне», — приводит слова Боттаса GrandPX.news.

Фото велогонщицы, с которой может встречаться Боттас, можно посмотреть в «Инстаграме».

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

В сезоне-2019 Боттас впервые в карьере занял второе место в личном зачёте, уступив только напарнику Льюису Хэмилтону.

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