Боттас прокомментировал слухи о том, что он встречается с австралийской велогонщицей. Фото

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас отреагировал на слухи о том, что он начал встречаться с австралийской велогонщицей Тиффани Кромвель, после того как расстался с женой Эмилией на четвёртом году брака. О расставании с женой Боттас объявил в преддверии Гран-при Абу-Даби, финального этапа сезона Формулы-1 2019 года.
«Это моё личное дело. Не хочу ничего говорить. Некоторые вещи я рассказываю, а другое предпочитаю сохранить в тайне», — приводит слова Боттаса GrandPX.news.
Фото велогонщицы, с которой может встречаться Боттас, можно посмотреть в «Инстаграме».
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
В сезоне-2019 Боттас впервые в карьере занял второе место в личном зачёте, уступив только напарнику Льюису Хэмилтону.
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