Хэмилтон показал пробежку под дождём. Видео

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион Формулы-1, опубликовал в «Твиттере» короткое видео, из которого можно сделать вывод, что дождь не мешает ему тренироваться.
«Работа по самосовершенствованию — это такая миссия, выполнение которой зависит от многих факторов. Разум, тело и дух должны быть слиты воедино. Давайте заставлять прогрессировать себя и тех, кто нас окружает. Если я могу это, я знаю, что вы тоже можете. Давайте заниматься этим вместе», — подписал Хэмилтон видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» спортсмена.
В сезоне-2021 Хэмилтон одержал 11 побед в 21 гонке и завоевал шестой титул.
В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 февраля и с 26 по 28 февраля, а Гран-при Австралии пройдёт с 13 по 15 марта.
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