Бриаторе: Алонсо вернётся в Формулу-1 только в «Феррари», «Мерседес» или «Ред Булл»

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе рассказал, что если двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо и вернётся в первенство, то только в топ-команду.

Алонсо, который оба своих титула, в 2005 и 2006 годах, завоевал под руководством Бриаторе, покинул Формулу-1 после сезона-2018. Испанец, чьей последней командой был «Макларен», не раз намекал, что готов вернуться, если получит устраивающее его во всех смыслах предложение.

«Я беседовал с Фернандо, и он сказал, что вернётся только в топ-команду, то есть в «Феррари», «Мерседес» или «Ред Булл». В противном случае это не имеет смысла», — приводит слова Бриаторе Autosprint.

Напомним, ранее «Феррари» и «Ред Булл» заключили многолетние соглашения с Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном соответственно.

«А потом скажут, что я опять ошибся?» Алонсо — о возможном возвращении в Формулу-1