Бриаторе: Алонсо вернётся в Формулу-1 только в «Феррари», «Мерседес» или «Ред Булл»

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе рассказал, что если двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо и вернётся в первенство, то только в топ-команду.
Алонсо, который оба своих титула, в 2005 и 2006 годах, завоевал под руководством Бриаторе, покинул Формулу-1 после сезона-2018. Испанец, чьей последней командой был «Макларен», не раз намекал, что готов вернуться, если получит устраивающее его во всех смыслах предложение.
«Я беседовал с Фернандо, и он сказал, что вернётся только в топ-команду, то есть в «Феррари», «Мерседес» или «Ред Булл». В противном случае это не имеет смысла», — приводит слова Бриаторе Autosprint.
Напомним, ранее «Феррари» и «Ред Булл» заключили многолетние соглашения с Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном соответственно.
- 5 февраля 2020
-
12:17
-
11:10
-
10:11
-
09:23
-
01:01
-
00:22
- 4 февраля 2020
-
23:49
-
21:40
-
20:32
-
18:23
-
17:55
-
16:41
-
15:03
-
14:07
-
13:24
-
13:08
-
11:53
-
11:20
-
10:14
-
09:20
-
00:52
- 3 февраля 2020
-
23:59
-
22:44
-
21:27
-
20:20
-
19:14
-
17:58
-
16:04
-
14:31
-
13:17
-
12:25
-
11:40
-
10:50
-
10:05
-
09:07