Грожан — о Ферстаппене и Леклере: им повезло иметь такие классные машины

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан оценил выступления Макса Ферстаппена и Шарля Леклера, защищающих цвета «Ред Булл» и «Феррари» соответственно. В сезоне-2019 22-летний Ферстаппен впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»), а его ровесник Леклер стал четвёртым, обойдя, в частности, напарника Себастьяна Феттеля, четырёхкратного чемпиона Формулы-1.

«Они очень сильны. Но им повезло, что у них такие классные машины», — приводит слова гонщика GrandPX.news.

Также, по словам 33-летнего Грожана, нельзя сказать, что новое поколение гонщиков сильнее того, к которому принадлежит он сам.

«Откровенно говоря, не считаю, что между нашими поколениями существуют большие различия», — добавил он.