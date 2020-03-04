«Хонда» отказалась подтвердить, что останется в Формуле-1 после 2021-го

В «Хонде» не подтвердили, что останутся в Формуле-1 после сезона-2021, когда истечёт срок действия контрактов на поставку моторов «Ред Булл» и «Альфа Таури». По словам руководителя программы «Хонды» в Ф-1 Масаси Ямамото, в настоящее время на эту тему ведутся переговоры с гоночным консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко.

«Мы ведём переговоры с Марко», — цитирует Ямамото японское издание As-Web.

Японца спросили, есть ли у компании желание остаться в Формуле-1.

«Зависит от условий. В конце концов, Формула-1 — вершина автоспорта, где можно обкатать технологии для автомобильной индустрии. Но нужно понять, как на чемпионат будут смотреть болельщики. Если они не согласятся с тем, что Ф-1 — это вершина, тогда в участии в ней будет меньше смысла», — добавил он.