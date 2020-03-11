Бывший инженер Петрова вспомнил, как тот нарушил приказ «Рено» и испортил гонку

Японский специалист Аяо Комацу, который был гоночным инженером первого российского гонщика Формулы-1 Виталия Петрова, рассказал историю, которая случилась на Гран-при Канады 2010 года. В той гонке Петров стартовал 14-м, а финишировал 17-м.

«В некоторых моментах ему всё равно приходилось непросто. Особенно в части обращения с резиной.

Один из таких эпизодов случился в Канаде. Опять же, Виталий хорошо стартовал и в целом вёл гонку нормально. Потом мы зазвали его в боксы, провели пит-стоп. У него была неплохая позиция, а потом…

Мы просили его не атаковать. Но как только он выехал обратно на трассу, он сразу начал устанавливать лучшие сектора. Мы смотрели на эти цифры и думали: боже, он сейчас уничтожит шины. И именно это в итоге и произошло», — цитирует инженера Motorsport.com Россия.

Сезон-2010 Петров провёл в паре с Робертом Кубицей. Поляк в тот год трижды попал на подиум и со 136 очками занял восьмое место в личном зачёте, а россиянин с 27 очками стал 13-м.

Кубица: первое впечатление от Петрова было не самым приятным