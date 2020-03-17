Воробьёв покинет пост заместителя гендиректора в компании-промоутере Гран-при России

20 марта Сергей Воробьёв покинет пост заместителя генерального директора АНО «РОСГОНКИ» – компании, которая организует гонки Формулы-1 в России и является собственником «Сочи Автодрома». Воробьёв внёс вклад в создание АНО «РОСГОНКИ» и вошёл в состав компании с момента начала её работы. В сферу его деятельности входило, в частности, международное взаимодействие; он стал первым в истории спорта представителем России, вошедшим в состав Комиссии Формулы-1.
«Быть в команде организаторов Гран-при России Формулы-1 с 2012 года — это большая честь, и я рад, что мы под руководством Дмитрия Николаевича Козака прошли путь от проведения лучшего Гран-при Формулы-1 в сезоне 2014 года до создания профессиональной промоутерской компании. Уверен, что сильная и надежная команда «РОСГОНОК» продолжит успешную работу, достигнув новых высот как в организации Гран-при России Формулы-1 в Сочи, так и в других проектах», — отметил Воробьёв.
«Благодарим Сергея за эффективную работу в команде «РОСГОНОК» и желаем новых свершений в выбранном им направлении деятельности», — добавил со своей стороны генеральный директор компании Алексей Титов.
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