AMuS: команды Формулы-1 согласились отложить переход на новый регламент до 2022-го

Команды Формулы-1 согласились перенести на один год переход на новые правила, сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport. Изначально планировалось, что новый регламент вступит в силу в сезоне-2021, однако теперь, по всей видимости, это будет сделано в 2022 году. При этом ограничение бюджетов, как и планировалось, вступит в силу в 2021 году. Официальное объявление ожидается на следующей неделе.
Сообщается, что командам, если предложение утвердят, в 2021-м можно будет дорабатывать только аэродинамику, а развитие шасси, трансмиссии и подвески заморозят.
Также сообщается, что предложение поддержали девять из 10 команд Ф-1. Против выступила только «Феррари», чья база в Маранелло уже закрыта ввиду особо сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Италии.
Напомним, ранее стало известно, что сезон-2020 из-за коронавируса может быть не закончен в текущем году. В таком случае некоторые Гран-при придётся провести в 2021-м, причём на машинах, построенных по действующему регламенту.
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