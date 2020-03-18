AMuS: команды Формулы-1 согласились отложить переход на новый регламент до 2022-го

Команды Формулы-1 согласились перенести на один год переход на новые правила, сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport. Изначально планировалось, что новый регламент вступит в силу в сезоне-2021, однако теперь, по всей видимости, это будет сделано в 2022 году. При этом ограничение бюджетов, как и планировалось, вступит в силу в 2021 году. Официальное объявление ожидается на следующей неделе.

Сообщается, что командам, если предложение утвердят, в 2021-м можно будет дорабатывать только аэродинамику, а развитие шасси, трансмиссии и подвески заморозят.

Также сообщается, что предложение поддержали девять из 10 команд Ф-1. Против выступила только «Феррари», чья база в Маранелло уже закрыта ввиду особо сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Италии.

Напомним, ранее стало известно, что сезон-2020 из-за коронавируса может быть не закончен в текущем году. В таком случае некоторые Гран-при придётся провести в 2021-м, причём на машинах, построенных по действующему регламенту.

La Gazzetta dello Sport: сезон Формулы-1 стартует либо в Монако, либо в Азербайджане