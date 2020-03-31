«Альфа Таури» показала необычное упражнение Квята на реакцию

Пресс-служба «Альфа Таури» опубликовала видео, на котором показано, как российский пилот Даниил Квят отрабатывает реакцию с помощью специального боксёрского тренажёра.



«Нужно поддержать эти навыки во время самоизоляции, не так ли, Даниил?» — написала пресс-служба команды в «Твиттере».

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Квят рассказал, что бокс является одним из его увлечений.



«У меня есть несколько хобби. Увлекаюсь игрой на гитаре, мне очень нравится заниматься боксом, постоянно пытаюсь стать лучше. Бывает, после дерьмового дня выходишь на ринг, проводишь спарринги — и всё забывается», — отметил Даниил.



Напомним, первые семь гонок чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020 были либо отложены, либо отменены из-за пандемии коронавируса. Этап в Монреале значится восьмым в календаре.