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Нико Росберг: Формуле-1 нужно проявить немного креатива

Нико Росберг: Формуле-1 нужно проявить немного креатива
Авто / Формула-1 0

Бывший чемпион мира, а ныне эксперт канала Sky F1 Нико Росберг считает, что Формуле-1, которая из-за пандемии не может провести обычный сезон в 2020 году, нужно подойти творчески к выходу из нестандартной ситуации.

«Возможно, в этом году руководству стоит проявить немного креатива. Например, проводить Гран-при с двумя гонками. В субботу – классическую, а в воскресенье – в обратном направлении.

В нынешней ситуации помогает то, что гонки можно проводить без зрителей. Это даёт некоторое преимущество и позволит организовывать Гран-при до снятия ограничений на публичные мероприятия в 100 человек.

Главная проблема – тяжёлое финансовое положение небольших команд. Если две или три из них уйдут, машин будет недостаточно и уровень чемпионата снизится», — приводит слова Росберга GrandPX.news.

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