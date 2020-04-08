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Руководитель Гран-при Нидерландов предложил проводить гонки Ф-1 по средам

Руководитель Гран-при Нидерландов предложил проводить гонки Ф-1 по средам
Авто / Формула-1 0

Руководитель Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс выступил с неожиданным предложением об изменении формата уик-энда в Формуле-1. Он полагает, что гонки чемпионата мира можно проводить по вторникам или средам.

«Почему Гран-при не могут проходить во вторник или среду вечером, как это происходит в футбольной Лиге чемпионов? Гонки не обязательно должно быть в прайм-тайм в воскресенье днём. Их вполне можно проводить и в будние дни, просто нужно упростить формат. Это могло бы облегчить задачу странам-организаторам.

Ситуация с коронавирусом оказывает большое влияние на Ф-1. В условиях кризиса мы все можем сделать три шага назад. Но, если извлечь правильные уроки, удастся сделать и шаг вперёд. В этом есть не только недостатки», — приводит слова Ламмерса GPblog.

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