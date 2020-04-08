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Даниил Квят: хочется первой победы и чемпионства

Даниил Квят: хочется первой победы и чемпионства
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, отвечая на вопросы болельщиков в YouTube-канале команды, рассказал о своей мечте в Формуле-1, которую пока не смог воплотить в жизнь.

«Это нормально — всегда желать большего. У меня есть несколько подиумов, но хочется первой победы и, надеюсь, чемпионства. Но надо сохранять спокойствие, продолжать упорно работать. Тогда, надеюсь, однажды всё получится», — сказал Квят.

Кроме того Даниил рассказал, насколько сильно отличается новая машина «Альфа Таури» от прошлогодней.

«Я бы сказал, что в целом поведение машины осталось довольно похожим на прошлогоднюю. Немного изменилось поведение на входе в поворот, на торможении и так далее. Команда и я всегда пытаемся улучшить машину. Мы смогли найти прибавку во времени, но насколько большую, я не могу сказать точно. И пока непонятно, насколько свои автомобили улучшили другие и, соответственно, смогли ли мы улучшить наш болид достаточно», — отметил Квят.

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