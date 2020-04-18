Феттель рассказал о приобретении аксессуаров для гоночного симулятора

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель во время карантина решил приобрести руль и другие аксессуары для киберспортивных гонок. Об этом сообщает Grandprix247.



«Ещё несколько дней назад у меня не было гоночного симулятора, поэтому не было и возможности поддаваться или противостоять искушению играть. Не раз слышал об этом и подумал, что стоит купить комплект и попробовать поиграть. Но ещё нужно настроить его как следует.



Точно не собираюсь относиться к этому как к какому-то предвестнику реальных событий в гонках. Просто хочется развлечься. В детстве увлекался играми, но, честно говоря, когда у меня появились дети, это отошло далеко не на первый план. Знаю, кто-то относится к этому очень серьёзно и проводит в виртуальном мире много времени, но мне нравятся другие вещи», — сказал Феттель.

Феттель отверг возможность переговоров о контракте с кем-либо, кроме «Феррари»