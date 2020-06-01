Злобин считает, что его работа с «Минарди» помогла Феттелю выиграть в Монце в 2008-м

Первый российский тест-пилот Формулы-1 Сергей Злобин высказал мнение, что победа Себастьяна Феттеля в составе «Торо Россо» на Гран-при Италии 2008 года стала возможной благодаря сотрудничеству россиянина с «Минарди» в 2002-2004 годах.



«В „Скудерии“ нам предложили встретиться с Джанкарло Минарди и обсудить программу сотрудничества. Приехали и познакомились с ним — прекрасный дед, до сих пор с ним общаюсь. Мне сказали, что Жан Тодт готов сделать со мной серьёзную программу, но это дальняя перспектива. Предложили начать с чего-то более простого. И мне сделали контракт тест-пилота. Тут же пошла работа. Мы договорились о спонсорстве с «Газпромом». В августе 2002 года был подписан контракт.



В результате машина Джанмарии Бруни 2004 года со всеми её настройками — это то, на чём Себастьян Феттель одержал свою первую победу в карьере, будучи пилотом «Торо Россо». С поправкой, конечно, на то, что у меня стоял мотор «Косуорт», а у Феттеля — «Феррари». То есть мы какую-то работу всё-таки провели…

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У меня действительно была возможность поехать призовым гонщиком в 2004 году, однако помешало стечение различных обстоятельств. Позже планировал попробовать свои силы в «Индикаре». Вообще, я даже не в Ф-1 хотел выступать, а именно там. Современные «тилькодромы» совсем не интересны, и ехать там не очень хочется. Всегда было желание выступать за океаном, но эта мечта, к сожалению, так и осталась неосуществимой. Однако отказываться от Формулы-1, сами понимаете, тоже было бы глупостью. В общем, так и не удалось мне стать боевым гонщиком. Щемит ли сердце? Нет. Никогда не относился к этому как к основной работе», — заявил Злобин в интервью Sportbox.